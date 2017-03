Windows 10, secondo aggiornamento della settimana

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10. Trattasi del secondo della settimana. Una frequenza inusuale che, però, non nasconde nessuna sorpresa. Trattasi, infatti, di un piccolo aggiornamento che va a correggere alcuni bug della piattaforma. Probabilmente, proprio come l’update di lunedì scorso, anche questo va a risolvere alcuni problemi emersi a seguito della distribuzione del Patch Tuesday del mese di marzo che è stato particolarmente importante.

Il change log dell’aggiornamento odierno è piuttosto ristretto e va a chiudere un problema su Internet Explorer e nel Windows Store che in alcuni casi non riusciva ad aggiornare le app Windows 10. Trattasi, quindi, di un aggiornamento minore ma comunque importante per garantire sempre la migliore esperienza d’uso possibile del sistema operativo. Proprio per questo, l’esortazione è quella di scaricare l’update quanto prima. Il rollout, ovviamente, avviene attraverso il consueto canale di Windows Update. L’aggiornamento è identificato dal numero KB4016635 e porta la build del sistema operativo alla release 14393.970. Non ci sono novità o nuove funzionalità, comunque. Per quelle gli utenti dovranno aspettare il rilascio di Windows 10 Creators Update.

Un’attesa che non dovrebbe protrarsi troppo in la nel tempo. Infatti, secondo le ultimissime indiscrezioni, Microsoft avrebbe scelto come data l’11 aprile in concomitanza con la distribuzione del Patch Tuesday di aprile.

Windows 10 Creators Update che, comunque, non sarà immediatamente disponibile per tutti. La casa di Redmond, come al solito, opterà per un rilascio progressivo.