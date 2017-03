BlackBerry Privacy Shade blocca gli spioni

Luca Colantuoni,

BlackBerry ha annunciato la disponibilità di una nuova app per i suoi smartphone Android che impedisce di violare la privacy delle persone nei luoghi pubblici. Privacy Shade è una soluzione semplice e ingegnosa allo stesso tempo che dovrebbe essere disponibile anche per altri dispositivi. Purtroppo si tratta un’esclusiva per gli utenti BlackBerry, gli unici che possono scaricare l’applicazione dal Google Play Store.

Entrando in un mezzo pubblico (bus, tram o metro) si vedono molti passeggeri con gli occhi fissi sullo smartphone. A tutti sarà capitato almeno una volta di spostare lo sguardo, anche per pochi secondi, sullo schermo per capire cosa è visualizzato in quel momento. Probabilmente la persona non si accorgerà di nulla, ma questa curiosità può essere bloccata con Privacy Shade. L’app consente infatti di leggere email, messaggi e altri contenuti privati, senza rischiare di essere spiati da qualcuno che osserva dietro le spalle.

Dopo aver installato l’applicazione è possibile oscurare completamente lo schermo, lasciando visibile solo una piccola area di forma rettangolare o circolare. L’utente può cambiare la trasparenza del filtro, scegliendo il livello mediante uno slider. Privacy Shade può essere avviata anche con il Convenience Key, il pulsante fisico sul lato dello smartphone, e attivata/disattivata tramite il pannello delle notifiche. Se il dispositivo esegue Android 7.0 Nougat è possibile aggiungere l’app ai Quick Settings.

Si tratta dunque di un tool molto utile che, stranamente, non viene offerto da nessun’altra software house. Qualche sviluppatore potrebbe però studiare il codice del file APK e realizzare un’applicazione simile compatibile con tutti gli smartphone Android.