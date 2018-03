International Photo Project 2017 in scena a Milano

Cristiano Ghidotti,

Una tre giorni dedicata alla fotografia d’autore, per una full immersion nel mondo dell’immagine, attraverso la quale approfondire temi e conoscenze, esplorando avanguardie e sperimentazioni. Prende il via oggi l’edizione 2017 dell’International Photo Project, evento organizzato da Fujifilm Italia in partnership con l’associazione Fondo Malerba per la fotografia. L’appuntamento è per il 24, 25 e 26 marzo (venerdì dalle 14:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 11:00 alle 19:00) a Milano, presso la Fabbrica del Vapore (Spazio Messina Due, piano terra) in via Procaccini 4.

International Photo Project

Giunto alla seconda edizione, l’evento mira a stimolare una riflessione sullo stato dell’arte fotografica, sia a livello nazionale che mondiale, coinvolgendo autori, professionisti e appassionati attraverso una serie di mostre, workshop e seminari. In quest’ottica si inserisce il contributo di Fujifilm, che ormai da tempo sostiene l’organizzazione di manifestazioni finalizzate sia a promuovere la diffusione della cultura fotografica sia a far leva su questo mezzo di comunicazione per portare alla luce tematiche di respiro più ampio, che vanno ben oltre la pura rappresentazione estetica, come nel caso del Festival della Fotografia Etica di Lodi.

Fujifilm invita giovani fotografi e chi già affermato a una tre giorni di condivisione e di ricerca per prendere ispirazione, suggerimenti per migliorare la propria tecnica personale o consolidare il proprio modus artistico. Altresì, invita appassionati e pubblico ad ammirare quanto c’è di interessante nel panorama fotografico mondiale, per regalarsi un’esperienza di immagini presentate in mostra di giovani autori italiani, cubani e americani.

Gli autori

Ogni nazione presenta dieci giovani artisti, di età inferiore ai 35 anni, ognuno dei quali espone un progetto (anche non inedito) composto da dieci fotografie a tema libero. L’obiettivo è quello di far affiorare le tendenze provenienti da ogni parte del mondo. A curare questa edizione sono Elio Grazioli per la parte italiana, Alain Cabrera Fernàndez per quella cubana e Frank Franca per quella statunitense. Di seguito l’elenco completo degli autori.

Italia: Arianna Angeloni, Alessandro Calabrese, Federico Clavarino, Valentina Ghiringhelli, Francesco Levy, Vittorio Mortarotti, Gloria Pasotti, Francesca Serotti/Carlotta Zarattin, Alberto Sinigaglia, Elena Vaninetti.

Cuba: Alfredo Sarabia, Ricardo Miguel Hernández, Linet Sánchez, Adrián Fernández, Leandro Feal, Reinaldo Cid, Jorge Otero, Yanahara Mauri, Yomer Montejo, Rodney Batista

Stati Uniti: Eva O’leary, Olivia Bee, Anthony Urrea, Kalen Na’il Roach, Jeanette Spicer, Joel Han, Sarah Blesener, Azikiwe Mohammed, Sophie Barbasch, Brian Galderisi.

Il calendario

Tra gli eventi in programma figurano appuntamenti come il workshop “Visioni e Luce” curato da Max De Martino e Simone Raso, nonché “Try Serie X sul set” dove sarà possibile testare la linea obiettivi XF e le compatta evoluta X100F all’interno di un set e sotto la guida dello staff Fujifilm.