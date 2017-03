Microsoft svela gli Xbox Games with Gold di aprile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i titoli che saranno offerti gratuitamente ai possessori di una console Xbox One e Xbox 360 nel mese di aprile 2017 nell’ambito del programma Xbox Games with Gold. Trattasi della ricorrente promozione mensile che vede la casa di Redmond offrire ai possessori di una delle sue due console menzionate due giochi omaggio. Per poter, però, usufruire di questo interessante bonus, gli utenti Xbox devono essere abbonati ad Xbox Live Gold, un programma che da diritto a sconti, bonus e l’accesso a servizi di valore aggiunto come il multiplayer.

Come ogni mese, anche ad aprile Microsoft regalerà due giochi per Xbox One e due titoli per Xbox 360. Da evidenziare che grazie all’opzione di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare anche ai titoli offerti per Xbox 360. Questo significa che i vantaggi per i possessori di una console next generation ad aprile raddoppiano. Entrando nei dettagli, per quanto riguarda i possessori di una console Xbox One, dal primo di aprile potranno scaricare l’action game Ryse, mentre dal 16 di aprile The Walking Dead: Season Two. Altrettanto interessanti i giochi per Xbox 360. Dal primo di aprile Microsoft mette a disposizione l’action-adventure Darksiders, mentre dal 16 del mese il titolo Assassin’s Creed: Revelations.

Si ricorda, infine, che trattasi di una promozione esclusiva di Microsoft e dunque non è valida all’interno di altri eShop o di store fisici.

Trattasi, dunque, di un’ottima opportunità che permetterà agli utenti di arricchire la propria raccolta di giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio.