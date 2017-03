Samsung Galaxy S8, colori e prezzi in Italia

Luca Colantuoni,

Il noto leaker Evan Blass aveva svelato pochi giorni fa tre colori scelti per il Galaxy S8 e i prezzi per il mercato europeo. Nelle ultime ore sono trapelate altre informazioni sullo smartphone che riguardano direttamente il nostro paese. Una fonte di Tutto Android, considerata molto affidabile, ha confermato che gli utenti italiani dovranno sborsare 30 euro in più per acquistare i Galaxy S8 e Galaxy S8+.

Per conoscere tutti i dettagli sui due smartphone si dovrà attendere l’annuncio ufficiale da parte di Samsung, ma l’evento Unpacked 2017 di New York non dovrebbe riservare nessuna sorpresa, considerati i numerosi rumor su design e specifiche. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui colori che il produttore coreano ha scelto per i GalaxyS8/S8+. Alcuni di essi non saranno disponibili in tutti i paesi, ma verranno probabilmente offerti in esclusiva dagli operatori telefonici. In Italia arriveranno quasi certamente i colori nero (Black Sky), argento (Artict Silver) e viola (Purple Violet). Altre tonalità cromatiche dovrebbero essere grigio, blu, oro e rosso.

Purtroppo il nostro paese è noto per avere una tassazione piuttosto elevata sui prodotti elettronici, quindi non stupisce l’incremento di prezzo rispetto ad altri mercati europei. In base alle fonte di Tutto Android, il Galaxy S8 e il Galaxy S8+ costeranno rispettivamente 829 euro e 929 euro. Le prevendite dovrebbero iniziare il 29 marzo, mentre l’arrivo effettivo nei negozi è previsto per il 21 aprile.

L’evento Unpacked 2017 si terrà a New York il 29 marzo a partire dalle ore 11:00 (in Italia saranno le 17:00). Gli utenti potranno seguire la presentazione in diretta streaming sul canale YouTube di Samsung, sul sito ufficiale o tramite l’app Unpacked 2017 per Android e iOS.