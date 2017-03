Samsung mostra Galaxy Tab S3 e Book in due video

Luca Colantuoni,

Quest’anno Samsung ha posticipato al 29 marzo l’annuncio del Galaxy S8. I protagonisti del Mobile World Congress 2017 di Barcellona sono stati quindi i due tablet che rappresentano l’offerta di punta del produttore coreano. Samsung ha pubblicato su YouTube due nuovi “video di lancio” del Galaxy Tab S3 con Android 7.0 Nougat e del Galaxy Book con Windows 10 che dovrebbero arrivare sul mercato entro fine mese.

La dotazione hardware e software evidenzia chiaramente il target dei dispositivi. Il Galaxy Tab S3 è infatti indirizzato principalmente agli utenti che utilizzano contenuti multimediali, mentre il Galaxy Book rappresenta la risposta di Samsung al Surface Pro 4, quindi si tratta di un tablet più adatto all’utenza aziendale. La qualità costruttiva è molto elevata, avendo entrambi un telaio in alluminio, oltre ad un design molto ricercato. La stilo S Pen viene fornita in dotazione, mentre la tastiera retroilluminata è inclusa solo nella confezione del Galaxy Book. Per il Galaxy Tab S3 deve essere acquistata a parte.

Il Galaxy Tab S3 possiede uno schermo Super AMOLED da 9,7 pollici (2048×1536 pixel) e integra un processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Le fotocamera hanno una risoluzione di 13 e 5 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e GPS. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB 3.1 Type-C e una batteria da 6.000 mAh. Samsung offre le versioni WiFi e WiFi+LTE.

Il Galaxy Book sarà disponibile con display TFT da 10,6 pollici (1920×1080 pixel) e display Super AMOLED da 12 pollici (2160×1080 pixel). La dotazione hardware comprende processore Intel Core m3, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage per il modello da 10,6 pollici, processore Intel Core i5, 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage per il modello da 12 pollici. Entrambi integrano una fotocamera frontale da 5 megapixel, mentre solo nel tablet più grande è stata aggiunta una fotocamera posteriore da 13 megapixel. Anche in questo caso è possibile scegliere versioni WiFi e WiFi+LTE.