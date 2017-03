Samsung svela un Gear S3 ibrido da tasca

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato negli Stati Uniti una versione del Gear S3 classic con modulo LTE. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico, precisamente in Svizzera, il produttore ha mostrato tre interessanti concept basati sullo smartwatch originale, insieme a nuovi colori e materiali per i cinturini. Non è chiaro se i gadget mostrati al Baselworld 2017 arriveranno sul mercato in futuro.

I tre concept che i visitatori hanno trovato nello stand di Samsung sono stati realizzati da Yvan Arpa, noto designer di orologi di lusso. Uno di essi sembra identico ai Gear S3 classic e frontier, ma osservando con attenzione si nota che tutti i componenti interni sono stati sostituiti da tradizionali movimenti meccanici. Il secondo modello differisce dall’originale solo per il design della ghiera circolare. Il produttore coreano non ha specificato se il materiale della cassa (acciaio inossidabile) è rimasto lo stesso.

Il terzo concept è sicuramente il più interessante. Arpa ha eliminato il cinturino e inserito in una cassa circolare i componenti interni del Gear S3 originale. Nella parte posteriore è presente un movimento meccanico, mentre il coperchio ospita una bussola. Si tratta, in definitiva, di uno smartwatch ibrido da tasca. Samsung ha infine mostrato modelli con nuovi cinturini, materiale e finiture.

Samsung ha approfittato dell’occasione per avviare il rollout del Value Pack per Gear S2 e Gear S3. Oltre ai miglioramenti per le funzionalità integrate, gli utenti potranno installare nuove app di terze parti, tra cui Spotify e Nest.