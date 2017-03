Windows 10 CU, la versione RTM è stata scelta

Filippo Vendrame,

Microsoft avrebbe scelto la build finale per Windows 10 Creators Update. La casa di Redmond dovrebbe rilasciare il prossimo step di Windows 10 nel corso del prossimo mese di aprile e secondo alcune fonti precisamente il giorno 11 aprile in concomitanza con il Patch Tuesday. Distribuzione che, comunque, avverrà progressivamente e che richiederà qualche settimana per essere conclusa. Non tutti, quindi, potranno aggiornare il loro PC già dal primo giorno. Tuttavia, come già avvenne per gli altri aggiornamenti passati, Microsoft rilascerà un tool che permetterà di forzare l’upgrade noto con il nome di “Windows 10 Update Assistant“.

Il noto leaker WalkingCat è riuscito a mettere le mani sulla nuova versione di questo tool che permetterà di effettuare l’aggiornamento ed ha scoperto un dettaglio molto importante e cioè proprio la build finale che sarà distribuita dalla casa di Redmond a partire, probabilmente, dal prossimo 11 aprile. Questo tool è esattamente come quello passato ma evidenzia che effettuerà l’aggiornamento alla versione 15063 di Windows 10 che a questo punto deve essere considerata come la release RTM di Windows 10 Creators Update. Vale la pena sottolineare che questa build è già nelle mani degli Insider per tutte le valutazioni del caso ed andrebbe a confermare quanto emerso in passato e cioè che la versione finale dell’aggiornamento sarebbe arrivata nelle mani degli Insider nel corso di questa settimana.

Il tool che è arrivato nelle mani di WalkingCat non permette, comunque, di effettuare l’aggiornamento vero e proprio probabilmente perchè la release definitiva di Windows 10 non è ancora stata rilasciata pubblicamente.

Tuttavia, quanto scoperto evidenzia come Microsoft sia oramai molto vicina al rilascio finale del prossimo step di Windows 10 che introdurrà moltissime novità sia sul fronte delle funzionalità che delle prestazioni. Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi giorni. Mancando poco ad aprile, la casa di Redmond a breve dovrebbe sicuramente annunciare ufficialmente la data di lancio di Windows 10 Creators Update.