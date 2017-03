Enel Open Fiber arriva a Matera

Filippo Vendrame,

Il progetto di Enel Open Fiber continua ad avanzare speditamente. Il Sindaco di Matera e la società hanno, infatti, sottoscritto un’intesa per la realizzazione di una rete in fibra ottica sul territorio comunale. Anche la Capitale Europea della Cultura 2019 beneficerà quindi dei vantaggi della scelta di Open Fiber che consentirà la diffusione di tecnologie innovative e più efficienti e cablerà il capoluogo lucano. Il piano di sviluppo predisposto da Open Fiber prevede, infatti, la copertura del 50% degli edifici entro luglio 2018 e dell’70% entro dicembre 2018.

In totale, attraverso circa 144 km di rete interrata e 31 km di rete aerea, saranno cablate circa 19 mila unità immobiliari dell’intera città. La fibra ottica verrà portata fino ad appartamenti e uffici in modalità Fiber to the Home (FTTH), in grado di supportare velocità di trasmissione, sia in download che in upload, fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo). Open Fiber è, infatti, interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga, in fibra ottica, e ad offrire diritti di accesso wholesale, a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta.

La realizzazione di questa importante infrastruttura per la città di Matera comporterà per Open Fiber un investimento, di circa 7 milioni di euro. L’accordo consente anche di rendere più snello il processo autorizzativo e, laddove possibile, di riutilizzare, per il passaggio della fibra ottica, le infrastrutture già esistenti nel territorio comunale, come ad esempio le reti di acqua e gas dismesse, oltre, ovviamente, alle esistenti infrastrutture elettriche di e-Distribuzione. Questo, oltre a velocizzare i tempi di installazione, consentirà di limitare gli scavi nel suolo pubblico e, quindi, di ridurre i disagi per i cittadini e per la mobilità veicolare.

OF ha già stipulato, separatamente, con alcuni dei principali operatori nazionali un contratto relativo alla cablatura dei primi 10 comuni previsti dal suo piano di sviluppo della banda ultralarga. Gli accordi stipulati prevedono l’attivazione di nuovi clienti sulla rete che OF dovrà realizzare, con le tempistiche indicate nel piano di roll-out.

Oltre che la realizzazione, Open Fiber assicurerà, in futuro, anche la gestione e la manutenzione della nuova infrastruttura.

Il progetto di Enel Open Fiber, si ricorda, prevede di raggiungere 270 città entro il 2022 con connettività sino a 1 Gbps (Enel Open Fiber si occuperà solo dell’infrastruttura). L’azienda sfrutterà il più possibile i cavidotti e le infrastrutture di Enel già esistenti per ridurre al minimo i costi ed i lavori da effettuare. Nelle aree non raggiungibili dalla fibra, quelle, cioè con bassissima popolazione, come le case sparse che si trovano nelle zone rurali, Enel Open Fiber utilizzerà la tecnologia fixed wireless in grado di offrire almeno 30 Mbps.