LG G6, massima priorità alla sicurezza

In seguito al flop del Galaxy Note 7, Samsung ha deciso di migliorare i controlli di qualità che verranno adottati durante la produzione del Galaxy S8. Anche LG ha utilizzato una serie di test estremi per la batteria del nuovo G6, in modo da evitare qualsiasi problema per i suoi clienti. La sicurezza deve avere infatti la massima priorità.

I test per la batteria e l’intero smartphone vengono effettuati nello stabilimento LG Digital Park da 640.000 mq, dove lavorano circa 10.000 persone che si occupano anche della produzione di elettrodomestici e componenti per automobili. Lungo le 14 linee di assemblaggio, ognuna lunga 36 metri, vengono eseguiti i test finali sulle singole parti del G6, tra cui display, suono e moduli wireless, oltre alla verifica della resistenza all’acqua. A pochi metri di distanza vengono invece eseguiti i test di caduta. I dipendenti esaminano lo smartphone con videocamere dopo l’impatto contro acciaio, legno e tappeti. Dallo stabilimento escono ogni giorno circa 50.000 unità.

La batteria è ovviamente il componente più delicato e pericoloso allo stesso tempo. Dato che “la batteria è come una bomba“, LG deve impedire che un’eventuale esplosione possa arrecare danni alle persone. Uno dei test consente di verificare che i detriti non si disperdano oltre una certa distanza. Un altro test verifica invece che la batteria rimanga intatta anche quando attraversata da un chiodo. Un altro ancora verifica che la batteria non esploda anche se schiacciata da un blocco di ferro da 9 Kg.

Solo dopo l’avvio delle vendite (inizio aprile) si potrà avere una conferma sui controlli di qualità effettuati da LG. Se i test sono stati eseguiti in maniera accurata, nessun utente segnalerà problemi relativi alla batteria.