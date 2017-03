Microsoft, Edge più sicuro in Windows 10 CU

Filippo Vendrame,

Microsoft migliorerà sensibilmente la sicurezza e l’affidabilità del browser Edge all’interno di Windows 10 Creators Update. Una notizia importante. La scorsa settimana, infatti, era emerso che il browser esclusivo di Windows 10 era stato il più violato dagli hacker durante la manifestazione di Pwn2Own 2017, notizia che aveva allarmato non poco i suoi utilizzatori e probabilmente anche Microsoft stessa che sta lavorando molto per spingere sulla diffusione del browser che sta facendo fatica ad emergere.

L’azienda ha infatti promesso di migliorare la sicurezza della sandbox del suo browser. In un nuovo post sul blog, Microsoft ha dettagliato come nonostante i suoi migliori sforzi, gli hacker a volte riescono a eseguire codice nativo della CPU del PC host mediante l’esecuzione di codice in modalità remota (RCE). In Windows 10 Creators Update, quindi, Microsoft rafforzerà la sicurezza della sua sandbox. Microsoft dice che da quando Edge non supporta più le ActiveX, è in grado di eseguire all’interno del contenitore sandbox le applicazioni, isolandole e limitando che possano essere utilizzate per attacchi. Uno dei modi più efficaci per eliminare le vulnerabilità nelle applicazioni complesse è di ridurre al minimo la quantità di codice che un utente malintenzionato può tentare di trovare.

Con Windows 10 Creators Update, Microsoft farà in modo che le sandbox siano ancora più blindate e che gli attaccanti possano trovare meno codice possibile da provare a violare.

Microsoft sa che i browser sono gli elementi software di un sistema operativo più soggetti ad attacchi, e proprio per questo sta lavorando duramente per rendere maggiormente sicuro ed affidabile Edge. Uno sforzo che vale la pena effettuare per garantire maggiore tranquillità a tutti i suoi utenti Windows 10.

In Windows 10 Creators Update, inoltre, Edge riceverà molti altri miglioramenti sempre concernenti la sua sicurezza. Un lavoro, dunque, importante che dimostra l’attenzione di Microsoft nel voler offrire un prodotto sempre più efficiente e sicuro.