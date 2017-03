Samsung Galaxy S8, DeX Station e altri accessori

Luca Colantuoni,

L’evento Unpacked 2017, organizzato a New York da Samsung, è diventato quasi una formalità, considerato che si conoscono già molte informazioni sul Galaxy S8. Oltre alle specifiche complete dei due smartphone, un sito tedesco ha svelato anche gli accessori che il produttore coreano offrirà ai suoi clienti. Il più interessante è senza dubbio la DeX Station.

Nonostante il suo aspetto, simile a quello di un pad per la ricarica rapida, la DeX Station permette di trasformare lo smartphone in un computer mediante il collegamento a monitor o TV, mouse e tastiera. Sono infatti presenti un’uscita HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K (30 fps), due porte USB 2.0, una porta Ethernet e la porta USB Type-C. All’interno è stata inserita una ventola per lo smaltimento del calore generato durante l’uso della modalità Galaxy Desktop. Il prezzo di questo accessorio è 149,99 euro.

Gli utenti potranno inoltre acquistare il nuovo Wireless Charger Convertible (79,99 euro) che può essere utilizzato in due posizioni (pad e stand). Chi vuole invece una maggiore autonomia troverà nei negozi il Battery Pack da 5.100 mAh che supporta la ricarica rapida. Il prezzo è 69,99 euro. Non mancherà ovviamente un’ampia scelta di cover per ogni fascia di prezzo. Le più economiche saranno la 2-pieces Cover magnetica (19,99 euro), la Clear Cover in plastica trasparente (19,99 euro) e la Silicone Cover in gomma (29,99 euro).

Samsung offrirà inoltre quattro “smart cover”. La Alcantara Cover (44,99 euro), disponibile in quattro colori (nero, blu, rosa e menta), è in alcantara originale e integra un chip NFC. Oltre a proteggere lo smartphone, la Keyboard Cover (59,99 euro) aggiunge una tastiera fisica QWERTY. La LED View Cover (59,99 euro) visualizza le notifiche sul display LED e permette di accettare/rifiutare le chiamate tramite gesture touch. La Clear View Standing Cover (59,99 euro) con chip NFC integrato permette infine di mantenere inclinato il Galaxy S8 sul lato lungo durante la visualizzazione dei contenuti.