Samsung Galaxy S8, specifiche complete e immagini

Luca Colantuoni,

A poche ore dall’annuncio ufficiale, previsto il 29 marzo, un sito tedesco ha pubblicato le specifiche complete e le immagini ufficiali dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+, aggiungendo qualche dettaglio in più alle informazioni già note. I colori elencati e i prezzi si riferiscono alla Germania, dato che gli utenti italiani potranno scegliere anche il colore viola, ma dovranno aggiungere altri 30 euro alla somma richiesta in altri paesi europei.

Le uniche differenze tra Galaxy S8 e Galaxy S8+ sono la diagonale dello schermo (5,8 contro 6,2 pollici) e la capacità della batteria (3.000 contro 3.500 mAh). Il design è identico e piuttosto diverso da quello dei Galaxy S7 e S7 edge. Entrambi hanno un display Super AMOLED curvo con risoluzione di 2960×1440 pixel (rapporto di aspetto 18.5:9), telaio in alluminio e vetro resistente all’acqua (IP68), cornici ridotte al minimo (elevato screen-to-body ratio) e pulsanti software. Il lettore di impronte digitali è stato spostato alla destra della fotocamera posteriore, mentre sul lato sinistro è stato aggiunto il pulsante per l’attivazione dell’assistente personale Bixby.

La dotazione hardware comprende i processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. La fotocamera principale ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/1.7, autofocus Dual Pixel e laser, stabilizzazione ottica e supporto per la registrazione 4K. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel con apertura f/1.7 e autofocus. Oltre al lettore di impronte sono presenti lo scanner dell’iride, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

Il sistema operativo sarà Android 7.0 Nougat. I due smartphone verranno offerti in nero, blu, grigio, argento e oro. I prezzi sono 799 euro per il Galaxy S8 e 899 euro per il Galaxy S8+. In alcuni mercati sarà disponibile l’estensione della garanzia Samsung Guard S8 che prevede la riparazione entro due ore e la sostituzione gratuita dello schermo. Per avere la conferma ufficiale è sufficiente attendere l’evento Unpacked 2017 del 29 marzo.