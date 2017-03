Volantino Unieuro, sconti di primavera sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo primo volantino di primavera che si caratterizza per ghiotti sconti sino al 50% su molti prodotti di elettronica. Tra gli smartphone in offerta si evidenziano il Huwaei P9 Plus a 599,90 euro ed il Huawei P9 Lite a 239,90 euro. Unieuro mette in saldo anche Honor 8 a 379,90 euro con in regalo una microSD da 64GB al prezzo di 379,90 euro. Piccola promozione anche sull’iPhone 7 32GB al prezzo di 729 euro.

Interessante opportunità per tutti coloro che devono cambiare computer con uno caratterizzato dal sistema operativo Windows 10. Si menziona, al riguardo il 2-in-1 Yoga 300 al prezzo di 329,99 euro. Interessante anche il modello HP Envy 15 con processore Intel Core i7 e 16GB di memoria RAM al prezzo di 999,99 euro. Gli appassionati del gaming potranno, invece, optare per il bundle composto dall’Xbox One S 500GB con secondo controller wireless ed il gioco FIFA 17 al prezzo di 299,99 euro. Non mancano anche accessori e periferiche varie per PC come stampanti e monitor.

Per chi stesse cercando un nuovo televisore per seguire i programmi preferiti in alta definizione, Unieuro propone moltissimi sconti su tanti modelli di nuova generazione. Al riguardo si menziona, per esempio, lo Smart TV Samsung UE49KS7500 con tecnologia Quantum Dot al prezzo di 1049 euro.

Infine, anche se non in sconto, si evidenzia il drone DJI Mavic Pro a partire da 1199,90 euro.

Tutte le offerte del volantino sono valide sino al 6 aprile prossimo.