Wind rinnova l’offerta Wind Magnum

Filippo Vendrame,

Novità tariffarie per questo inizio di primavera da parte di Wind. L’operatore arancione che adesso fa parte del gruppo Wind Tre ha aggiornato la sua offerta consumer a partire dalla giornata di oggi 27 marzo. La prima novità riguarda Wind Magnum. Tutti coloro che desiderano un abbonamento all inclusive con traffico voce, ed internet da condividere potranno attivare la nuova Wind Magnum che offre 2 SIM (una solo dati), chiamate illimitate, internet e l’Action Camera EZVIZ.

L’offerta Wind Magnum, in realtà non è unica in quanto varia a seconda del traffico dati incluso. I tagli disponibili sono da 5, 10 e 30GB. Prezzi a partire da 14,90 euro ogni 4 settimane. Previsto un costo di attivazione pari a 5 euro al posto di 50 euro con obbligo contrattuale di almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato il cliente andrà a pagare i 45 euro restanti. Richiesta l’attivazione obbligatoria del servizio di ricarica automatica. Wind Magnum si rinnova anche nella declinazione “Family” con la possibilità di attivare sino a tre SIM con 500 minuti, 500 SMS e 2GB al costo di 5 euro ogni 4 settimane al posto dei canonici 10 euro.

Anche in questo caso, costo di attivazione di 5 euro al posto di 50 euro con 45 euro di penale in caso di recesso anticipato. Per chi cerca un’unica soluzione mobile e fisso Wind offre la nuova Wind Magnum Home Edition che offre chiamate illimitate e internet per il mobile, e ADSL o FIBRA per il fisso a 24,95 euro per 1 anno (poi 34,95 euro).

Tutti i dettagli e i costi specifici dei piani sono disponibili all’interno del portale di Wind.