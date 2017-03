Le chiamate vocali di Google Duo in tutto il mondo

Cristiano Ghidotti,

Duo è un’applicazione che nasce per rispondere a un’esigenza ben specifica: offrire uno strumento immediato, di semplice utilizzo e in grado di consumare poco traffico dati per le videochiamate one-to-one, con funzionalità avanzate come la visualizzazione in anteprima del chiamante, ancor prima di rispondere. Il suo raggio d’azione si estende oggi con l’ingresso delle chiamate vocali.

Della feature, in realtà, si è già parlato la scorsa settimana, in occasione del debutto per gli utenti brasiliani. Oggi si torna a farlo, poiché il gruppo di Mountain View la offre in tutto il mondo. Per testarla bisogna attendere di ricevere l’update alla versione 9.0 (solitamente il rollout impiega alcuni giorni per raggiungere tutti) o, in alternativa, scaricare e installare manualmente il file APK. La conferma ufficiale arriva dall’account Twitter di Amit Fulay, Head of Product di Allo e Duo (in passato al lavoro anche su Hangouts e Wallet), attraverso il post visibile di seguito.

Le chiamate Audio di Google Duo sono ora in fase di rollout in tutto il mondo.

#GoogleDuo Audio calls is rolling out worldwide now … — Amit Fulay (@amitfulay) March 27, 2017

Restando in tema, si segnala che l’Assistente Google sta facendo il proprio debutto in Germania, offrendo così l’interazione con la propria intelligenza artificiale anche agli utenti tedeschi. Inoltre, l’impegno di bigG per portare i suoi servizi e prodotti anche nel vecchio continente è testimoniato dal lancio dello smart speaker Google Home e del router modulare Google WiFi nel Regno Unito. I dispositivi arriveranno nei negozi UK il 6 aprile, al prezzo di 129 sterline per l’altoparlante (le basi aggiuntive costeranno 18 o 36 sterline a seconda del materiale) e 129 sterline per il router, acquistabile anche in un kit con due unità a 229 sterline.

Focalizzando l’attenzione su Google Home, per l’occasione l’azienda californiana ha siglato partnership con testate e redazioni come BBC, The Guardian, The Financial Times, The Sun, The Telegraph, Huffington Post, Sky News e Sky Sports per fornire notizie e aggiornamenti su ciò che accade nel mondo.