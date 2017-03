iPad Pro 10.5: produzione al via, lancio incerto

Marco Grigis,

Giungono nuovi dettagli sul conto del nuovo iPad Pro da 10.5 pollici, un tablet dato per molti in dirittura d’arrivo entro il mese di aprile. A seguito del lancio in sordina dei nuovi iPhone 7 (PRODUCT)RED e di un rinnovato iPad da 9.7 pollici, avvenuto la scorsa settimana, le previsioni degli analisti sono state tuttavia scombinate. Saltano le certezze su un possibile evento primaverile da parte di Cupertino, così ancora sull’effettiva disponibilità del device. Nel frattempo, sembra che la produzione stia entrando nel vivo.

Secondo quanto reso noto da MacRumors, sulla base di alcuni informatori apparentemente vicini a Cupertino, Apple sarebbe intenzionata a lanciare il nuovo iPad Pro 10.5 entro la fine della primavera, ma una data certa al momento non sarebbe stata finalizzata. Saltato l’appuntamento con marzo, e forse anche quello della prima settimana di aprile, rimangono unicamente un paio di ipotesi: una presentazione entro la fine del prossimo mese, magari in concomitanza con l’inaugurazione di Apple Park, oppure un lancio durante l’evento inaugurale della WWDC di giugno.

Altri esperti dell’universo della mela morsicata, tra cui John Gruber di Daring Fireball, ritengono più probabili altri strategie. L’opzione più sensata potrebbe essere quella di una disponibilità a partire dal mese di ottobre, con un classico evento di aggiornamento pre-natalizio: è proprio nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti, che storicamente Apple segna i suoi più elevati guadagni.

Nel frattempo, dai produttori asiatici arriverebbe una prima e debole conferma sull’avvio della fase di produzione, al momento solo preliminare. In caso il gruppo californiano optasse per un lancio primaverile, di conseguenza, gli stock potrebbero comunque risultare molto limitati, tali da non riuscire a coprire l’intera domanda degli utenti. Dal punto di vista hardware, invece, non vi sono novità rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane: il nuovo iPad Pro potrebbe essere dotato di uno schermo da 10.5 pollici completamente borderless, affinché l’aumentata diagonale possa inserirsi in una scocca pressoché identica al predecessore da 9.7.