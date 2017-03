Lampade smart anche da IKEA, con la linea TRÅDFRI

Cristiano Ghidotti,

Tra le componenti della casa interessate dalla rivoluzione smart figurano senza dubbio gli impianti di illuminazione: risparmio energetico, possibilità di regolare l’intensità e la tipologia di luce emessa da remoto o in maniera automatica in base alla fascia oraria e grande attenzione al design. Anche IKEA si butta in questo mercato nascente e dalle grandi possibilità, con il lancio della nuova linea TRÅDFRI.

Il debutto ufficiale è fissato per il 31 marzo, ma alcuni modelli sembrano già essere acquistabili anche sugli scaffali dei punti vendita nostrani. Ciò che li caratterizza è innanzitutto il prezzo contenuto, soprattutto se li si paragona a quelli di altri marchi (Philips, ad esempio): si parte da soli 17,99 euro per una lampadina, mentre per acquistare il kit che contiene anche il dimmer la spesa raddoppia. Sono disponibili inoltre pannelli LED da posizionare in ogni angolo della casa sui mobili e i complementi d’arredo. La gestione può avvenire attraverso un’applicazione mobile in download gratuito su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS, come mostra il video in streaming di seguito.

Sempre attraverso l’app si possono creare profili personalizzati nel dettaglio, ad esempio uno da attivare con un tocco sul display touchscreen prima di mettersi a tavola per la cena e un altro per quando si guarda un film in salotto ed è necessario creare la giusta atmosfera con una luce soffusa, così come programmare l’accensione delle luci al mattino per favorire un risveglio dolce e per nulla traumatico. È garantita inoltre la piena compatibilità con la tecnologia ZigBee Light Link, la stessa sulla quale si basano i prodotti della linea Philips Hue. Insomma, il colosso svedese dell’arredamento, dopo aver lanciato i primi mobili con caricatore wireless integrato, vuol continuare a dire la propria nel mercato delle smart home.