Razer Blade Pro (2017), nuova CPU e audio THX

Luca Colantuoni,

Dopo aver aggiornato il “fratello minore”, Razer ha oggi annunciato la versione 2017 del Blade Pro, il notebook per i videogiocatori professionisti. Design e materiali sono gli stessi del modello precedente, ma il produttore statunitense ha integrato un processore Intel di settima generazione e RAM più veloci. Queste due novità, insieme alla certificazione THX, hanno comportato un discreto aumento del prezzo finale.

Come il suo predecessore, anche il Razer Blade Pro (2017) possiede un telaio unibody in alluminio CNC e uno schermo multitouch IGZO da 17,3 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel). Le uniche differenze sono il processore quad core Intel Core i7-7820HK (frequenza massima di 4,3 GHz in overclock) e i 32 GB di RAM DDR4 a 2.667 MHz. La dotazione hardware comprende inoltre una scheda video Nvidia GeForce GTX 1080 con 8 GB di memoria GDDR5X, grazie alla quale è possibile eseguire contenuti in realtà virtuale, e uno storage ad alte prestazioni ottenuto mediante due SSD PCIe M.2 da 256 GB, 512 GB o 1 TB in configurazione RAID 0.

L’altra importante novità è rappresentata dalla certificazione THX per video e audio. Il Razer Blade Pro (2017) è il primo notebook al mondo che offre un’elevata fedeltà cromatica e un output audio Hi-Fi che copre tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano. Il suono emesso dagli altoparlanti è privo di distorsioni e crosstalk. Altre caratteristiche uniche del notebook sono la tastiera meccanica retroilluminata e il sistema di raffreddamento a camera di vapore.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e Gigabit Ethernet. Sono presenti anche la webcam da 2 megapixel, lo slot microSD, tre porte USB 3.0, una porta USB Type-C (Thunderbolt 3) e l’uscita HDMI 2.0. Il nuovo Blade Pro sarà in vendita dal mese di aprile ad un prezzo base di 4.500 euro.