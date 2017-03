Surface Book 2 potrebbe essere rimandato

Filippo Vendrame,

Da circa un annetto molti osservatori asserivano che Microsoft avrebbe presentato il nuovo Surface Book 2 e il Surface Pro 5 durante l’evento hardware di primavera del 2017. Addirittura, pochi giorni fa erano emerse indiscrezioni su di un Surface Book 2 molto diverso rispetto all’attuale modello, un prodotto che avrebbe fatto un passo indietro con un form factor più tradizionale perdendo, cioè, la possibilità di staccare lo schermo dalla tastiera. Tuttavia, ZDNET riporta che il Surface Book 2 con buona probabilità non sarà svelato durante l’evento di primavera di Microsoft in quanto non pronto. Non ci sarebbero certezze nemmeno per il Surface Pro 5 che potrebbe essere presentato anche lui solo successivamente.

La fonte riporta che l’unica certezza è che un evento hardware di primavera si terrà anche se non è stato ancora ufficializzato. La questione, semmai, è cosa Microsoft presenterà se i successori degli apprezzati Surface Pro 4 e Surface Book non saranno annunciati durante questo evento. Possibile che la casa di Redmond stia progettando qualcosa di nuovo anche se non ci sono indiscrezioni in tal senso. L’unico dato davvero certo è che gli attuali Surface Pro 4 e Surface Book sono stati presentati addirittura nel lontano ottobre 2015 e per quanto siano prodotti ancora oggi particolarmente apprezzati iniziano a sentire il peso dell’età visto che montano un hardware che sta iniziando a diventare vecchio.

Trattasi, comunque, di speculazioni visto che Microsoft non ha ancora ufficializzato nulla. In ogni caso ZDNET è una fonte estremamente affidabile e quindi è lecito attendersi che a meno di sorprese per vedere i nuovi 2-in-1 Windows 10 di Microsoft sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo.