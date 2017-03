Windows 10, 10 milioni di Insider

Filippo Vendrame,

Microsoft può, adesso, disporre di oltre 10 milioni di iscritti al programma Windows Insider attivi nello sviluppo di Windows 10. La casa di Redmond ha sempre creduto molto in questo programma che permette a tutti gli interessati di iscriversi e di provare in anteprima tutte le novità relative all’ecosistema del nuovo sistema operativo. Tester che possono, così, rilasciare feedback e commenti utili per migliorare lo sviluppo della piattaforma. Programma che da subito ha riscosso un grande successo tanto che contava diversi milioni di iscritti già poco tempo dopo il suo lancio ufficiale.

Grazie all’intuizione di Microsoft, l’asticella è stata posta più in alto ed adesso ci sono 10 milioni di tester ad aiutare la società nello sviluppo di. E in futuro questo numero è destinato a crescere sensibilmente visto che arriverà anche il programma Windows Insider for Business destinato alle PMI ed ai clienti aziendali. Il cambiamento culturale di Microsoft è arrivato a seguito del non certo ottimale lancio della sua console Xbox One . Da allora, la casa di Redmond ha capito che doveva ascoltare maggiormente i consigli dei suoi utenti.

Il risultato è, adesso, sotto gli occhi di tutti. Windows 10 è stato sviluppato mettendo le persone al centro di tutto e molte delle funzionalità sono state scelte direttamente dagli Insider che hanno fatto prendere alla società precise direzioni nello sviluppo. Anche Windows 10 Creators Update che arriverà nel mese di aprile, è il frutto della collaborazione molto stretta tra Microsoft ed i tester che ogni giorno, da ogni parte del mondo, provano in anteprima le novità che la casa di Redmond fornisce loro.