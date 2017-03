Amazon Connect, centralino cloud per le aziende

Filippo Vendrame,

Amazon Web Services annuncia Amazon Connect, un servizio di Contact Center basato sul cloud che consente alle aziende di fornire un servizio clienti efficiente, a un costo contenuto. Amazon Connect si avvale delle stessa tecnologia utilizzata dal servizio clienti di Amazon e offre la possibilità di attivare un contact center completo in pochi minuti, senza i costi e le complessità che si incontrerebbero implementando software e hardware proprietari.

Avviare il proprio contact center con Amazon Connect è semplice e veloce: bastano infatti pochi click sulla Console di Gestione AWS per configurare un Contact Center Virtuale adatto alle singole esigenze. Tra i vantaggi offerti dal servizio, la semplicità di utilizzo e l’ottimizzazione dei costi, garantita dalla possibilità di pagare solo il tempo di effettivo utilizzo. Infatti, non ci sono pagamenti o impegni a lungo termine e nessuna infrastruttura da gestire con Amazon Connect; i clienti pagano solamente quello che utilizzano più eventuali servizi di telefonia associati. Il contact center è la risorsa più importante di una società per le sue relazioni con i clienti ma trattasi di un’infrastruttura che normalmente è molto complessa e costosa.

Le aziende sono spesso costrette ad investire in complessi sistemi hardware e software che possono richiedere mesi o anche anni per essere implementati, richiedono competenze specialistiche per la loro configurazione e per ogni possibile risoluzione dei problemi e sono dotati di licenze poco flessibili difficile da scalare in base alle reali necessità.

Con Amazon Connect, invece, è tutto differente. I clienti possono impostare e configurare un “Virtual Contact Center” in pochi minuti. Non c’è alcuna infrastruttura da gestire e così i clienti possono scalare il servizio come meglio credono in base alle loro esigenze reali. L’interfaccia del servizio è stata strutturata per essere semplice ed intuitiva, accessibile, cioè, a tutti e non solo al personale esperto.

Una soluzione facile, flessibile e scalabile che punta ad offrire alle aziende un pacchetto chiavi in mano a costi accessibili.