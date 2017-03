HTC U, smartphone Android con telaio touch

Luca Colantuoni,

Circa cinque mesi fa erano trapelate le prime informazioni su Ocean, uno smartphone Android di HTC con caratteristiche molto interessanti. In un video, pubblicato a gennaio dal noto leaker Evan Blass, veniva mostrata la funzionalità Edge Sense che permette di eseguire diverse operazioni senza toccare lo schermo. In base alle ultime indiscrezioni, quel dispositivo è reale, si chiama HTC U e verrà annunciato dal produttore taiwanese ad aprile.

HTC U è uno smartphone di fascia alta basato su Android 7.1 Nougat. Lo schermo da 5,5 pollici ha una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), mentre il processore è uno Snapdragon 835, lo stesso SoC che Samsung integrerà nei suoi Galaxy S8 e S8+. La dotazione hardware comprende inoltre 64 o 128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD, e probabilmente 4 GB di RAM. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori Sony IMX362 da 12 megapixel (posteriore) e IMX351 da 16 megapixel (frontale).

Come si può vedere nel video, HTC U possiede un telaio in alluminio con lati sensibili al tocco della dita. L’utente può eseguire alcune operazioni, tra cui la selezione e l’avvio delle app, senza toccare lo schermo. La funzionalità si chiama Edge Sense e sfrutta i sensori integrati nelle cornici laterali. Non è chiaro però se HTC ha eliminato o meno i tradizionali pulsanti on-screen di Android.

Il sistema operativo Google è stato personalizzato con l’interfaccia Sense 9. Il produttore ha quindi aggiunto altre funzionalità assenti sulla versione stock di Android. Secondo Evan Blass, lo smartphone verrà presentato nella seconda metà di aprile e arriverà sul mercato all’inizio di maggio.