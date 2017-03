Kena Mobile debutta in Italia

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, debutta oggi ufficialmente in Italia. Con questo nuovo brand, TIM punta, almeno nelle intenzioni, ad arginare l’arrivo di Free Mobile, il nuovo operatore che intende portare la sua filosofia low cost in Italia dopo che in Francia ha avuto un enorme successo. L’offerta, dunque, si caratterizza sulla sostanza senza tanti fronzoli e l’assenza di servizi extra permetterà di proporre prezzi molto competitivi, fermo restando la grande qualità in grado di offrire la rete mobile di TIM.

Le SIM potranno essere acquistate online, tramite callcenter, o nei punti vendita multibrand e nei negozi monomarca che saranno aperti in Italia. Inizialmente dovrebbero essere otto di cui uno a Milano e tre a Roma. L’assistenza risponderà al numero 181 dal lunedi alla domenica e dalle 8 alle 22. Ovviamente, la chiamata sarà gratuita per i clienti che chiameranno da rete Kena Mobile o da rete TIM. Molto interessanti le prime offerte tariffarie del nuovo operatore virtuale anche se va evidenziato che kena Mobile non potrà disporre dell’accesso alla rete 4G di TIM. Niente connettività a banda ultralarga, dunque, anche se le prestazioni della rete 3G sono comunque più che sufficienti nella maggior parte delle situazioni.

KENA MOBILE, LE TARIFFE

Kena Voce offre 1000 minuti di chiamate verso tutti a 3,99 euro ogni 30 giorni. Attivazione gratuita, mentre la SIM costerà 10 euro da cui saranno scalati 5 euro per l’attivazione ed i 3,99 euro del primo canone. Il credito restante potrà essere utilizzato dall’utente. Kena Internet, sempre a fronte di 3,99 euro, offre ogni 30 giorni 4 GB di traffico internet in 3G. Costo di attivazione di 9 euro una tantum. La SIM costa 20 euro, credito a cui andranno scalati i 5 euro dell’attivazione della scheda, i 9 euro dell’attivazione della tariffa e i 3,99 euro del primo canone.

Infine, Kena Digital offre 600 minuti, 6 GB di traffico internet e 100 SMS al costo di 9,99 euro ogni 30 giorni. I costi di attivazione e della SIM sono identici a quella di Kena Internet. I servizi Chiama Ora e Lo Sai saranno gratuiti.

Ad ogni offerta possono, inoltre, essere aggiunte opzioni per avere più traffico voce, SMS ed internet. Opzione 100 minuti aggiunge 100 minuti di chiamate a 2,99 euro ogni 30 giorni; Opzione 1 Giga offre 1GB extra di internet a 3,99 euro ogni 30 giorni; Opzione 1000 SMS offre 1000 SMS a 2,99 euro ogni 30 giorni.

Maggiori dettagli della nuova offerta (tariffa base, tariffa estero…) sono disponibili direttamente sul sito di Kena Mobile.