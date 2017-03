Samsung annuncia il Galaxy S8

Luca Colantuoni,

Samsung ha presentato ufficialmente il Galaxy S8 e il Galaxy S8+ durante l’evento Unpacked 2017 organizzato a New York. I nuovi smartphone hanno un design molto diverso dai precedenti Galaxy S7 e S7 edge. Il produttore coreano ha apportato diverse modifiche estetiche, la più evidente della quale è l’eliminazione dei pulsanti capacitivi, necessaria per incrementare la diagonale dello schermo. Gli utenti italiani potranno acquistare i dispositivi a partire dal 28 aprile.

I materiali utilizzati per i due Galaxy S8 sono gli stessi (alluminio e vetro), ma ci sono molte differenze in termini di design, dotazione hardware e funzionalità software rispetto ai loro predecessori. Entrambi i modelli hanno uno schermo curvo ai lati e cornici molto sottili. I tre pulsanti capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti software, mentre il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro. Gli smartphone condividono tutte le specifiche, ad eccezione della diagonale dello schermo (5,8 e 6,2 pollici) e la capacità della batteria (3.000 e 3.500 mAh). I processori octa core Snapdragon 835 e Exynos 8895 sono affiancati da 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il pannello Super AMOLED con risoluzione di 2960×1440 pixel è protetto dal Gorilla Glass, mentre il telaio resiste all’acqua e alla polvere (certificazione IP68).

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/1.7, stabilizzazione ottica e autofocus Dual Pixel. Per quella frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel con apertura f/1.7. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, ANT+ e LTE Cat. 16 (1 Gbps in download). Sono inoltre presenti lo scanner dell’iride e la porta USB Type-C. Per velocizzare lo sblocco dello smartphone è possibile utilizzare anche il riconoscimento facciale.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. La principale novità software è l’assistente personale Bixby che consente di eseguire diverse operazioni tramite comandi vocali. La funzionalità Bixby Vision permette di cercare online i prodotti inquadrati con la fotocamera. I Galaxy S8 e S8+ saranno disponibili nel nostro paese in tre colori (nero, grigio e argento). I prezzi sono 829 e 929 euro, rispettivamente.