Samsung Galaxy S8, ecco le funzionalità principali

Luca Colantuoni,

Mancano poche ore all’evento Unpacked 2017, durante il quale Samsung annuncerà il Galaxy S8 e il Galaxy S8+. C’è però ancora tempo per qualche leak dell’ultimo minuto, come la guida utente dello smartphone che il produttore coreano ha pubblicato in anticipo sul Download Center e successivamente rimossa. Il sito Phandroid ha ottenuto una copia del file e predisposto un elenco delle principali funzionalità.

Come è ormai noto, i due smartphone hanno uno schermo Infinity Display da 5,8 e 6,2 pollici con risoluzione di 2960×1440 pixel (rapporto di aspetto 18.5:9). Entrambi sono protetti da un vetro curvo che, analogamente al Galaxy S7 edge, consente di utilizzare diversi pannelli Edge per eseguire rapidamente le operazioni più comuni. L’ampia superficie di visualizzazione permette di attivare la modalità Multi window, grazie alla quale è possibile visualizzare due app contemporaneamente nelle parti superiore e inferiore. Non manca ovviamente la funzione Always On Display che permette di vedere alcune informazioni (ora, data, livello della batteria) a schermo spento.

Una sezione della guida è dedicata a Bixby. L’assistente personale analizza i contenuti dell’utente e fornisce suggerimenti per applicazioni e funzioni, in base alle abitudini di utilizzo. Con Bixby Vision è possibile effettuare la scansione di oggetti con la fotocamera e cercare i prodotti online oppure tradurre il testo inquadrato. L’assistente viene attivato pronunciando la parola “Bixby” o tramite il pulsante fisico situato sul lato sinistro del Galaxy S8. L’utente può interagire con Bixby tramite comandi vocali.

Per quanto riguarda la sicurezza, Samsung offrirà tre sistemi di autenticazione: lettore di impronte digitali (sblocco e pagamenti mobile), scanner dell’iride (sblocco, verifica account, login online) e riconoscimento facciale (sblocco). Tra i vari servizi ci sono Samsung Pay, Samsung Pass, Samsung Cloud e Samsung Connect. La guida utente conferma la presenza di una fotocamera frontale con autofocus, dello slot microSD e dell’accessorio Samsung DeX. Interessante, infine, la funzionalità denominata Bluetooth Dual Audio che permette di inviare contemporaneamente l’audio a due altoparlanti o auricolari e di cambiare il volume in maniera indipendente.