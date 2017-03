Tencent compra il 5% di Tesla

Filippo Vendrame,

Tencent, colosso di internet cinese, noto per possedere l’applicazione di messaggistica WeChat ha acquistato il 5% di Tesla. La società cinese avrebbe pagato ben 1,8 miliardi di euro per circa 8,2 milioni di azioni. La Cina è un mercato importante per Tesla. In Cina i guadagni della casa automobilistica americana sono triplicati a più di 1 miliardo di dollari l’anno scorso. Con un fatturato annuale di circa 7 miliardi di dollari, i guadagnai derivanti dalla Cina rappresentano più del 15% delle entrate della società.

Questo è il secondo investimento più importante di Tencent in aziende americane. La società cinese, infatti, ha già investito in Snap, la società di Snapchat. Inoltre, per il colosso cinese è il secondo investimento in una casa automobilistica che produce auto elettriche. Prima di Tesla, infatti, Tencent aveva acquisto le quote di Nio, precedentemente conosciuto come NextEV. Un investimento fatto assieme a Baidu all’inizio di questo mese. Tencent ha anche investito in Didi Chuxing che ha acquisito le attività cinesi di Uber alla fine dell’anno scorso e che ha recentemente aperto un proprio laboratorio di intelligenza artificiale a Mountain View dove lavorerà su sistemi di guida intelligenti. Questo significa che Didi, come Tela, sta lavorando ad una piattaforma di guida autonoma.

Questo non significa che le aziende dovranno necessariamente competere nel breve termine. Al contrario, ci può essere un’opportunità per le aziende di collaborare in qualche modo.

Grazie all’investimento di Tencent, dunque, per Tesla si stanno aprendo le porte della Cina dove l’azienda potrebbe in futuro trovare ulteriore terreno fertile per espandere le sue attività e la sua presenza.