Facebook, live streaming a 360 gradi per tutti

Facebook ha deciso di aprire a tutti la possibilità di avviare dirette live a 360 gradi. Questa interessante funzionalità era stata annunciata già lo scorso dicembre, tuttavia la possibilità di trasmettere live a 360 gradi era limitata ad un gruppo di Pagine selezionate con la promessa, però, di rendere la funzione disponibile a tutti nel corso dei mese successivi. Finalmente, adesso, tutti potranno trasmettere diretta a 360 gradi attraverso il social network.

A patto di disporre dell’hardware necessario, “Live 360” potrà essere utilizzato da ogni singolo iscritti di Facebook. Tutti coloro che sono in possesso della nuova Samsung Gear 360 (2017), della Insta360 Nano, della Insta360 Air o di altre videocamera a 360 gradi potranno avviare le dirette a 360 gradi su Facebook. Si evidenzia, al riguardo, che oltre all’hardware è necessario disporre di una buona connessione ad internet. Per avviare le dirette, tutto quello che gli utenti dovranno fare è collegare la loro videocamera a 360 gradi al telefono, scegliere chi potrà visualizzare lo streaming, aggiungere una breve descrizione al filmato ed avviare la diretta.

Gli utenti di Facebook che visualizzeranno il filmato a 360 gradi potranno esplorarlo in tutte le direzioni ruotando il telefono o ancora meglio, utilizzare un visore per la realtà virtuale come il Samsung Gear VR o l’Oculus Rift per un’esperienza davvero immersiva.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, Facebook ha introdotto una nuova gestione dell’audio che consente di sperimentare il suono a 360 gradi, offrendo alle persone le stesse sensazioni uditive che provvederebbero muovendosi nello spazio nella vita reale.

Facebook ha anche fornito una guida per i principianti che illustra alcune consigli per l’utilizzo della piattaforma. Per esempio è necessario disporre di almeno 4Mbps di banda e la videocamera deve stare almeno tra i 6 e i 9 metri lontana dai soggetti per poterli inquadrare correttamente.