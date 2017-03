Galaxy S8, con TIM 60GB di traffico 4G omaggio

Filippo Vendrame,

Galaxy S8 è finalmente realtà ed arriverà nei negozi partire dal prossimo 28 aprile a 829 euro nella versione “standard” ed a 929 euro nella declinazione Plus. Galaxy S8 che è già preordinabile da Amazon e presso le principali catene di elettronica come MediaWorld ma anche presso gli operatori telefonici. Sebbene sia ancora presto per vedere qualche offerta dedicata per il nuovo top di gamma Android della casa coreana, TIM ha già rotto gli indugi permettendo, attraverso il suo shop online, di prenotare il nuovo nato di Samsung che potrà essere acquistato anche a rate e con un interessante bonus omaggio.

TIM, infatti, a tutti coloro che acquisteranno presso di lui il Galaxy S8 o il Galaxy S8+ regalerà una SIM con 5 euro di traffico prepagato su cui sarà attivato un mese di connettività internet 4G LTE gratis con la possibilità si usufruire in quel periodo di ben 60GB di traffico internet. Trattasi di un quantitativo enorme che permetterà a tutti i futuri possessori di questo splendido dispositivo di poter sfruttare tutti i servizi di valore aggiunto che il Galaxy S8 e la banda ultralarga mobile permettono di disporre. La promozione termina all’esaurimento dei GB o alla scadenza dei 30 giorni, per i clienti TIM ricaricabili con offerte con dati attive e per i clienti TIM con abbonamento, mentre, i clienti TIM ricaricabili senza offerte con dati attive, continuano a navigare con 1GB al mese a 5 euro al mese alla velocità del 4G.

Per quanto riguarda il preordine, i clienti TIM potranno disporre di una doppia possibilità. Galaxy S8 potrà essere acquistato, ovviamente, a prezzo pieno ma i possessori di una linea di rete fissa di TIM potranno acquistare il terminale pagandolo in 48 comode rate che saranno addebitate direttamente sulla bolletta. Trattasi di un modo più leggero per aggiudicarsi il top di gamma senza prosciugare la carta di credito in una sola volta.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Una completa offerta dedicata di TIM per il Galaxy S8 arriverà sicuramente prossimamente ma con buon approssimazione gli utenti potranno acquistarlo in abbinamento con TIM Next. Si ricorda, infine, che chi preordinerà il Galaxy S8 lo riceverà 8 giorni prima del lancio ufficiale.