Galaxy S8, ci sarà una Microsoft Edition

Filippo Vendrame,

Il Galaxy S8 avrà un’esclusiva “Microsoft Edition” ed è già preordinabile nei negozi Microsoft sul territorio americano. Trattasi di una versione molto particolare che offre in bundle una serie di app e servizi aggiuntivi offerti dalla casa di Redmond come Office, OneDrive, Cortana, Outlook e tanto altro ancora. Questa “personalizzazione” sarà installata automaticamente sul Galaxy S8 non appena l’utente lo collegherà ad una rete WiFi per la prima volta durante il setup iniziale ma sembra solo all’interno degli store della casa di Redmond.

Per la casa di Redmond queste applicazioni e servizi dovrebbero poter offrire agli utenti una migliore produttività. In realtà non è la prima volta che Microsoft offre le sue app per i dispositivi Galaxy di Samsung. Anche per i passati modelli aveva fatto una scelta molto simile e comunque tutti i nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8+ dispongono nativamente già di alcune app Microsoft come Skype ma questa volta c’è una grande differenza. Con il nuovo Galaxy S8, infatti, il gigante del software ha deciso non solo di realizzare una versione “personalizzata” con qualche app in più ma anche di metterla in vendita direttamente attraverso i propri canali, nei negozi dove sino ad oggi sono stati venduti solamente i Lumia e tutti gli altri smartphone Windows 10 Mobile.

Una cambio di strategia molto interessante che abbraccia la nuova filosofia dell’azienda di maggiore apertura verso l’esterno che è sfociata anche nel voler offrire a tutte le piattaforme applicazioni e servizi senza distinzioni.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Una scelta significativa che però non sarà replicata anche al di fuori dei confini americani. Tuttavia le app possono tutte essere scaricate manualmente dal Play Store. Per gli americani, dunque, l’appuntamento è per il 21 aprile, mentre per gli italiani i nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8+ saranno disponibili dal 28 aprile. Preordinandoli dagli operatori o dagli eshop selezionati come Amazon gli acquirenti potranno riceverli una settimana prima.