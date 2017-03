Galaxy S8: Samsung DeX, da smartphone a PC

Luca Colantuoni,

Tra i numerosi accessori che Samsung offrirà per i Galaxy S8 e S8+, la DeX Station è sicuramente quello più interessante, in quanto permette di trasformare lo smartphone in un computer desktop. Il produttore coreano ha realizzato una versione modificata di Android, denominata Samsung DeX, che supporta l’interazione tramite mouse e tastiera, oltre alla visualizzazione a finestre, tipica di Windows.

Il Samsung DeX (Desktop eXperience) è un piccolo dock a sezione circolare con un coperchio nella parte superiore che, quando inclinato verso l’interno, permette di appoggiare lo smartphone e di alimentarlo tramite una porta USB Type-C. Intorno alla base ci sono due porte USB 2.0, una porta Ethernet e l’uscita HDMI. Quest’ultima serve per il collegamento ad un monitor esterno, mentre tastiera e mouse possono essere connessi alle porte USB o via Bluetooth. L’accessorio integra una ventola di raffreddamento e può anche ricaricare il Galaxy S8, sfruttando la tecnologia AFC (Adaptive Fast Charging).

L’interfaccia di Samsung DeX viene visualizzata automaticamente, quando l’utente inserisce lo smartphone nel dock. In alternativa è possibile effettuare il login utilizzando lo scanner dell’iride. La versione desktop di Android 7.0 Nougat include alcuni elementi simili a quelli di Windows, come il pulsante per aprire l’elenco delle app, una taskbar con le app aperte, data, orario e indicatori di stato per WiFi, LTE e livello della batteria. È possibile anche accedere alle impostazioni rapide dello smartphone e ridimensionare le finestre delle applicazioni.

Ovviamente le app di Samsung sono già ottimizzate per l’ambiente desktop, mentre molte app di terze parti non possono sfruttare schermi di grandi dimensioni e l’input tramite mouse o tastiera. Microsoft e Adobe hanno però collaborato con il produttore coreano per supportare Samsung DeX, quindi Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader Mobile e Lightroom Mobile funzionano come una normale applicazione desktop.

Samsung DeX supporta anche la virtualizzazione tramite le soluzioni offerte da VMWare, Citrix e Amazon Web Services, quindi è possibile utilizzare tutte le tradizionali applicazioni Windows. La Dex Station sarà disponibile ad un prezzo di 149,99 euro, ma in alcuni paesi verrà offerta in bundle insieme agli smartphone.