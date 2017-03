Samsung Galaxy S8: Bixby, assistente intelligente

Luca Colantuoni,

I Galaxy S8 e S8+, presentati ieri sera, non rappresentano solo il risultato finale delle competenze di Samsung in diversi settori tecnologici, ma anche i primi dispositivi che offrono agli utenti una nuova modalità di interazione. Dato che le funzionalità aumentano e le interfacce diventano più complicate, il produttore coreano ha pensato di sviluppare Bixby, un assistente virtuale che semplifica l’esecuzione di alcune operazioni quotidiane mediante comandi vocali.

L’assistente può essere attivato pronunciando “Bixby” oppure premendo il pulsante dedicato sul lato sinistro dello smartphone. Bixby offre quattro funzioni principali: Voice, Vision, Reminder e Home. Bixby Voice, disponibile inizialmente solo in inglese e coreano, consente di usare la voce per modificare le impostazioni, effettuare una chiamata, scattare una foto, visualizzare le ultime immagini salvate nella gallery o inviare un messaggio. Al momento è compatibile solo con una decina di app Samsung, ma in futuro verrà aggiunto il supporto anche per le app di terze parti.

Bixby Vision sfrutta invece la fotocamera posteriore per cercare informazioni sugli oggetti inquadrati. L’assistente è in grado di riconoscere un monumento, un libro o l’etichetta di un vino e visualizzare immagini correlate o suggerire l’acquisto online (in 11 paesi). Con Vision è possibile anche leggere codici a barre o QR e tradurre un testo. La velocità di esecuzione dipenderà dalla qualità della connessione mobile.

Reminder mostra promemoria contestuali, in base alle abitudini dell’utente e alla sua posizione geografica. L’assistente ricorda, ad esempio, di comprare il latte e il punto in cui è stata interrotta la lettura di un articolo o la riproduzione di un video. I promemoria sono accessibili tramite app, widget, card e Bixby Home. Quest’ultima è la schermata che raccoglie tutte le attività, dall’ultimo brano ascoltato ai contenuti condivisi sul social network. L’interfaccia è dinamica e la posizione delle schede cambia in base all’ora del giorno. Home viene mostrata quando l’utente preme il pulsante di Bixby e con uno swipe verso destra a partire dalla schermata home di Android.