Telegram introduce le chiamate vocali

Luca Colantuoni,

Circa due anni fa, la software house russa aveva comunicato che le chiamate vocali erano in sviluppo. Anche il CEO Pavel Durov aveva confermato a metà gennaio l’imminente arrivo della funzionalità. Tutti gli utenti dell’Europa occidentale potranno ora chiamare i propri amici utilizzando Telegram 3.18 per Android e iOS. Con questa versione dell’app di messaggistica è possibile anche modificare il livello di compressione dei video condivisi.

La software house sottolinea che lo sviluppo delle chiamate vocali ha richiesto più tempo del previsto, in quanto era necessario offrire il meglio in termini di qualità, velocità e sicurezza. Come le chat segrete anche le chiamate vocali sono protette dalla crittografia end-to-end che impedisce attacchi di tipo “man-in-the-middle”, ma in questo caso è stato semplificato il meccanismo di scambio delle chiavi. Invece di lunghi codici o immagini complesse, mittente e destinatario possono confrontare le quattro emoji mostrate sullo schermo per essere certi che la chiamata avviene in assoluta sicurezza.

Nelle impostazioni della privacy è possibile scegliere chi può effettuare le chiamate (tutti, solo i contatti o nessuno) e creare blacklist o whitelist per escludere o includere singoli utenti. Tutte le chiamate sfruttano una connessione peer-to-peer e i migliori codec audio per garantire prestazioni e qualità. Se la connessione P2P non può essere stabilità, l’app utilizzerà il server più vicino, parte dell’architettura distribuita che copre tutto il pianeta. Una rete neurale riceve informazioni tecniche da ogni smartphone (velocità della rete, ping, percentuale di pacchetti persi) e adatta la qualità delle chiamate in tempo reale. È disponibile inoltre un’opzione che riduce fino al 30% il consumo dei dati, a spese della qualità audio.

Infine, Telegram 3.18 per iOS e Android include una nuova opzione che permette di scegliere fino a 5 livelli di compressione dei video. L’utente può vedere la qualità del video prima della condivisione. Il livello impostato diventerà quello predefinito per i successivi video.