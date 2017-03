Android Wear 2.0 in ritardo: Google spiega perché

Cristiano Ghidotti,

L’aggiornamento al sistema operativo Android Wear 2.0 per gli smartwatch già in commercio avrebbe dovuto fare il suo esordio già entro la fine del 2016, ma alcune problematiche insorte durante la fase di perfezionamento del codice hanno costretto Google a posticiparne il debutto. Anche l’appuntamento fissato tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo è stato mancato.

Un ennesimo ritardo che ora ha una spiegazione ufficiale, grazie all’intervento del gruppo di Mountain View sulle pagine del sito Wareable.com. Con un breve comunicato, bigG rende noto che l’ennesimo rinvio è legato all’identificazione di un bug durante l’ultima fase di test, che ha costretto a rimandare nuovamente il rilascio. Al momento l’update risulta comunque in fase di rollout su tre modelli (Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 e Tag Heuer Connected), mentre per tutti gli altri ci sarà da attendere ancora. Nessuna informazione sulle tempistiche.

Abbiamo iniziato il rollout dell’aggiornamento ad Android Wear 2.0 per Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 e Tag Heuer Connected. Per gli altri dispositivi, l’update è al momento rimandato a causa di un bug scovato durante la fase di test finale. Rilasceremo l’aggiornamento per i restanti modelli non appena il problema sarà stato risolto.

La decisione presa da Google sembra essere quella corretta: posticipare il rilascio in modo da garantire la massima affidabilità e sicurezza di Android Wear agli utenti, nonostante questo possa provocare malumori. Va comunque considerato che a maggio andrà in scena l’I/O 2017, evento dedicato al mondo degli sviluppatori, in cui potrebbe arrivare l’annuncio della prossima evoluzione del sistema operativo.

Questo l’elenco completo degli smartwatch che riceveranno l’update alla versione 2.0 di AW: ASUS ZenWatch 2, ASUS ZenWatch 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane & 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 e TAG Heuer Connected.