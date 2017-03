Destiny 2 è ufficiale: trailer e data di uscita

Cristiano Ghidotti,

A tre anni di distanza dal debutto di quella che a questo punto può essere definita una vera e propria serie, arriverà il secondo capitolo. Destiny 2 è ufficiale, come annunciato dalla software house Bungie e dal publisher Activision, che nell’occasione hanno anche rilasciato il primo trailer visibile in streaming di seguito nella versione italiana, intitolata “Raduna le truppe”.

Destiny 2

La storia narrata dal titolo prenderà il via in seguito alla caduta dell’ultima città sicura presente sulla Terra, per mano di uno spietato esercito di invasori guidato da Ghaul, il temibile comandante della brutale Legione Rossa. Sua la responsabilità di aver tolto ai guardiani il loro potere, costringendo i superstiti rimasti in vita alla fuga. Al giocatore spetterà dunque il non semplice compito di avventurarsi nei meandri del sistema solare, attraverso mondi misteriosi e ancora inesplorati, con l’obiettivo di raccogliere un arsenale di armi devastanti, ottenendo le abilità necessarie per sconfiggere i nemici. Innanzitutto, sarà necessario radunare gli eroi dispersi per riconquistare il pianeta.

Dai creatori dell’acclamato Destiny arriva l’atteso seguito: uno sparatutto d’azione che ti accompagnerà in un epico viaggio alla scoperta del sistema solare.

Data di uscita

La data di uscita di Destiny 2 è fissata per l’8 settembre 2017 (il primo capitolo arrivò sugli scaffali il 9 settembre 2014) sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Già avviata la fase di pre-ordine sulle pagine del sito ufficiale, con la possibilità di scegliere tra l’edizione standard e altre limitate (Deluxe Digital, Collector’s e Limited) che offrono contenuti aggiuntivi, l’accesso alle espansioni previste per il rilascio post-lancio e altri extra destinati ai collezionisti. Prenotando il titolo si potrà inoltre partecipare alla fase beta. Di seguito una raccolta di screenshot che mostrano alcuni frammenti di gameplay.