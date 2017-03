Garmin Forerunner 935, sportwatch per triathlon

Luca Colantuoni,

Garmin ha annunciato un altro orologio per gli utenti che praticano attività sportive. Il nuovo Forerunner 935 è il modello di punta della serie ed è indirizzato principalmente agli atleti professionisti che praticano triathlon, ciclismo, spinning, nuoto e canottaggio. Lo sportwatch prende il posto del precedente Forerunner 920XT, da cui eredita molte caratteristiche, alle quali si aggiungono quelle derivate dai recenti fenix 5.

Il Forerunner 935 possiede un telaio in polimero rinforzato e un cinturino in silicone, materiali che offrono robustezza e leggerezza allo stesso tempo. Lo schermo antiriflesso a colori ha un diametro di circa 30 millimetri, mentre la cassa misura 47 millimetri e ha una spessore di 13 millimetri. All’interno sono presenti una memoria da 64 MB, i chip WiFi e Bluetooth, la batteria ricaricabile e numerosi sensori: GPS, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro e cardiofrequenzimetro. Tutti i dati possono essere caricati su Garmin Connect per un confronto con altri utenti.

Sull’orologio sono precaricati i profili per diversi sport, per ognuno dei quali vengono registrate specifiche metriche. L’atleta può controllare nei minimi dettagli il suo allenamento, utilizzando funzionalità sviluppate ad hoc. Il Training Status, ad esempio, valuta la cronologia degli esercizi recenti e gli indicatori delle prestazioni per scoprire se l’allenamento è efficace, troppo leggero o troppo intenso. Collegando un accessorio, come la fascia cardio HRM-Run o il Running Dynamic Pod, lo sportwatch analizza le dinamiche di corsa e permette di migliorare la tecnica.

L’utente può anche ricevere le notifiche dallo smartphone, controllare la riproduzione dei brani musicali e sincronizzare i dati con l’app Connect Mobile. Il Forerunner 935 sarà disponibile nel secondo trimestre a 549,99 euro.