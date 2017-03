LG G6 e serie K (2017), design e musica

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato due interessanti iniziative per gli utenti italiani. Il nuovo LG G6, annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, verrà mostrato ai visitatori della Design Week che avrà luogo a Milano dal 4 al 9 aprile. Il top di gamma, insieme alla serie K (2017), saranno inoltre i protagonisti degli eventi live più attesi dai giovani, tra cui i concerti di Fedez e J-Ax, il tour dei Depeche Mode e i festival più noti come I-Days, Postepay Sound Rock in Roma e Lucca Summer Festival.

Le caratteristiche migliori del G6 sono il telaio unibody in alluminio, lo schermo Full Vision da 5,7 pollici e la doppia fotocamera posteriore. Il produttore coreano ha abbandonato il design modulare del precedente G5, scegliendo un approccio più tradizionale, ma senza rinunciare all’aspetto estetico. LG ritiene che il suo smartphone possa soddisfare le esigenze degli appassionati di architettura e di fotografia, ovvero la maggioranza dei visitatori del Salone del Mobile di Milano. La nuova serie K (2017), composta dai K4, K8 e K10, è invece indirizzata principalmente ai giovani.

I tre modelli e il G6 verranno pubblicizzati durante i concerti che si svolgeranno in Italia tra i mesi di marzo e agosto. L’obiettivo di LG è evidenziare il buon rapporto specifiche/prezzi della serie K (2017) e l’elevata qualità dello schermo del top di gamma. Oltre alla campagna pubblicitaria che avrà luogo su RadioMediaset, sui social media e durante gli eventi live, LG organizzerà una serie di iniziative, una delle quali consentirà di vincere i biglietti dei concerti e avere l’opportunità di entrare nei backstage o di ricevere VIP Pass.

Per partecipare al concorso che mette in palio i biglietti per il tour di Fedez e J-Ax è necessario acquistare uno dei tre smartphone serie K (2017) in un negozio TIM e compilare il form pubblicato sul sito LG Musik Pass.