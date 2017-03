Samsung Connect Home, router WiFi con SmartThings

Luca Colantuoni,

I protagonisti dell’evento Unpacked 2017 sono stati i Galaxy S8 e S8+, ma una breve parte della presentazione è stata dedicata al Samsung Connect Home Smart Wi-Fi System. Si tratta di un piccolo router con hub SmartThings integrato che permette di controllare tutti i dispositivi IoT presenti nella smart home, evitando quindi l’uso di un dispositivo separato. L’app Samsung Connect è ovviamente preinstallata sui nuovi smartphone.

Il Samsung Connect Home verrà offerto in due versioni. Quella base integra un processore quad core a 710 MHz, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria flash e un chip WiFi 802.11ac che consente di raggiungere velocità massime di 866 Mbps (5 GHz) e 400 Mbps (2,4 GHz). La variante Pro integra invece un processore dual core a 1,7 GHz e un modulo WiFi 802.11ac che raddoppia le velocità precedenti. Entrambi sono compatibili con gli standard Bluetooth 4.1, ZigBee e Z-Wave. Sul retro sono presenti due porte Ethernet (in e out) e il jack di alimentazione. Dato che il router supporta le reti mesh, Samsung offre un blunde con tre unità (solo versione base) che consente di estendere la copertura WiFi.

Grazie al Connect Home è possibile controllare vari dispositivi IoT, non solo quelli prodotti da Samsung, ma anche da terze parti. La gestione avviene tramite l’app Connect, disponibile inizialmente solo per i nuovi Galaxy S8. L’app rileva automaticamente termostati, luci, serrature smart, televisori, frigoriferi ed altri elettrodomestici, per ognuno dei quali è possibile impostare differenti regole. Con un singolo tocco si possono eseguire più operazioni insieme. La modalità “Buongiorno” consente, ad esempio, di accendere la luce e avviare la riproduzione audio, mentre la modalità “Film” abbassa la luminosità e attiva gli altoparlanti.

Samsung non ha comunicato disponibilità e prezzo del router, ma l’arrivo sul mercato è previsto per la seconda metà del 2017.