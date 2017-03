Windows 10 CU, download manuale dal 5 aprile

Filippo Vendrame,

Windows 10 Creators Update arriverà ufficialmente il prossimo 11 aprile. Tuttavia Microsoft è tornata sull’argomento per specificare meglio la prassi che seguirà per distribuire questo importante aggiornamento di Windows 10. Innanzitutto, gli utenti esperti potranno scaricarlo in anticipo e cioè a partire dal 5 aprile attraverso lo strumento di Update Assistant. Trattasi di quel tool che ha permesso a molte persone alcuni giorni fa di aggiornare in anticipo in maniera non ufficiale i computer a Windows 10 Creators Update. Dal 5 aprile, dunque, questo tool sarà distribuito ufficialmente e permetterà a tutti gli effettuare l’upgrade.

Per chi non se la sentisse di effettuare l’aggiornamento manualmente si tratterà di aspettare l’11 aprile quando Windows 10 Creators Update sarà disponibile attraverso Windows Update. Come noto, però, il rollout sarà progressivo. Microsoft ha specificato che in prima battuta saranno aggiornati tutti i dispositivi più recenti e poi via via tutti gli altri. Per qualcuno, dunque, l’attesa durerà qualche giorno di più. In ogni caso sarà sempre possibile utilizzare Update Assistant “per saltare la coda”. La casa di Redmond, inoltre, sta lavorando al primo aggiornamento cumulativo per Windows 10 Creators Update che verosimilmente dovrebbe essere rilasciato a partire dall’11 aprile.

Buone notizie anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Microsoft, infatti, ha fatto sapere che il rollout di Windows 10 Creators Update inizierà il prossimo 25 aprile. Anche qui, però, la distribuzione per tutti i modelli potrebbe non essere immediata e variare da paese a paese.

Microsoft, quindi, ha fatto il punto della situazione del rilascio del prossimo step di Windows 10. Adesso è veramente tutto pronto per far fare alla piattaforma di Microsoft un nuovo salto qualitativo in avanti.