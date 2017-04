Satispay Fridays, il venerdì 20% di extra cashback

Filippo Vendrame,

Satispay, la giovane azienda italiana attiva nel settore dei pagamenti, lancia la campagna nazionale “Satispay Fridays”. Da oggi 1 aprile e sino al 31 maggio 2017, ogni venerdì del mese, da nord a sud Italia, Satispay restituirà ai suoi utenti un cashback immediato del 20% sulle spese effettuate in circa di 13.000 negozi aderenti al servizio. La campagna comprenderà anche un’iniziativa parallela dedicata alle migliaia di esercenti che hanno deciso di adottare il Cashback Satispay come strumento di marketing e loyalty: in tutti i loro punti vendita Satispay aggiungerà al Cashback offerto dagli esercenti un 20% di extra cashback il venerdì e un 10% in tutti gli altri giorni della settimana fino al 30 Giugno 2017.

Gli oltre 100.000 utenti Satispay avranno quindi a disposizione migliaia di negozi che offriranno cashback dal 10% al 50%. Approfittare della promozione sarà molto semplice: basterà pagare con Satispay presso qualsiasi esercente contrassegnato dalla speciale icona del Cashback visibile all’interno dell’app; il consumatore riceverà immediatamente sull’app il rimborso istantaneo che gli è dovuto. Con 200 mila download, 100.000 utenti attivi, e circa 14.000 negozi aderenti al servizio, in costante crescita spontanea con 60 nuovi esercenti che ogni giorno si registrano al servizio, Satispay si conferma il primo e unico servizio di mobile payment in Italia a consentire a chiunque abbia un conto corrente di poter pagare le spese quotidiane dal caffè alle medicine, fino al pieno di carburante o all’abbigliamento e accessori per la casa, e scambiarsi denaro con il proprio smartphone, in modo semplice, efficace, sicuro e alternativo ai circuiti tradizionali delle carte di credito.

Satispay è un servizio di mobile payment che consente ai propri utenti di scambiarsi denaro attraverso un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone, Android e Windows Phone, può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei punti vendita ed ecommerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un messaggio o si effettua il check-in sui social network.

Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore di Satispay: