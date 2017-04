Android supera Windows

Filippo Vendrame,

StatCounter è uscito con il suo report mensile, per quanto riguarda l’utilizzo di internet nel mese di marzo 2017, che evidenzia che per la prima volta Android ha battuto Windows risultando il sistema operativo più popolare. Il sorpasso è avvenuto davvero per un’incollatura ma tanto basta per decretare che il sistema operativo di Google, almeno per il mese di marzo 2017, è il sistema operativo più utilizzato al mondo. Il risultato in se può anche non stupire visto che ogni anno sono spediti più di un miliardo di dispositivi Android contro più o meno 200 milioni di prodotti Windows, ma StatCounter è il primo ad ufficializzare questa tendenza.

Del resto, comunque, i dispositivi mobile sono oggi preferiti dalla maggior parte degli utenti per quanto riguarda l’accesso ad internet e la preferenza per il web da mobile si è fatta sempre più forte negli ultimi due anni. In particolare, nei mercati più sviluppati gli utenti hanno apprezzato le grandi prestazioni che offre la connettività 4G LTE e la possibilità di fare quasi ogni cosa dal loro smartphone, mentre nei paesi emergenti gli utenti hanno trovato nel cellulare la via principale per accedere ad internet. Android è stato il principale beneficiario di entrambe queste tendenze, essendo riuscito a catturare la maggior parte del mercato mobile con la sola eccezione di Apple che possiede, però, un market share molto più ristretto visto che può contare su un numero limitato di modelli.

I dati di StatCounter sono presi analizzando il traffico proveniente da oltre 2,5 milioni di siti web. Tuttavia, il mondo mobile è sinonimo di applicazioni e StatCounter non le monitora perchè probabilmente il dato sarebbe ancora più a favore degli smartphone Android con il mondo iOS che contestualmente probabilmente peserebbe di più rispetto alla navigazione web classica. Tuttavia, il fatto che Android sopravanzi Windows senza l’aiuto delle app la dice lunga di come le persone stiano preferendo sempre di più i dispositivi mobile per navigare su Internet.