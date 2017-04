Film e serie TV: catalogo streaming di aprile

Marco Grigis,

È un mese d’aprile certamente dedicato al binge-watching, quello da poco cominciato sulle maggiori piattaforme di streaming. Complice anche la pausa pasquale, saranno in molti a dedicare i giorni di vacanza alla visione delle loro serie TV preferite. E le novità non mancano: tutti i maggiori player di mercato, con Netflix e Amazon Prime Video in prima fila, hanno annunciato delle lineup entusiasmanti. Non sono da meno Infinity e Now TV, però, con un catalogo primaverile di tutto rispetto.

Sarà un aprile molto interessante, quello in arrivo sul fronte dello streaming, anche se forse meno ricco del precedente marzo. Non di certo una sorpresa, considerato come proprio marzo e il successivo ottobre siano i mesi più importanti per le release, il primo poiché inaugura la primavera, mentre il secondo perché apripista del gettonato periodo natalizio. Non vi è motivo di preoccuparsi, tuttavia, in vista della bella stagione: le attività di binge-watching non impediranno la vita all’aria aperta, considerato come quasi tutti i servizi offrano comode funzioni di download: pronti, quindi, a seguire film e serie TV anche in viaggio, da tablet e smartphone, anche in assenza di una connessione.

Marzo 2017: tutta l'offerta streaming

Netflix inaugura aprile in pompa magna, con il rilascio della seconda stagione di “The Get Down”, la costosissima e acclamata produzione dedicata alla musica degli anni ’70, a partire dal 7 del mese. Il 21 è il turno di “Girlboss”, nuovo show del colosso, mentre grande attesa vi è per “Las Chicas Del Cable”, produzione spagnola in arrivo il 28 e incentrata sull’esistenza di un gruppo di centraliniste negli anni ’40. Stesso giorno di rilascio per la prima stagione di “Dear White People”, “Bill Nye Saves The World”, così come per la seconda stagione di “Chewingum” e “Tales By Night”. Spazio anche agli appuntamenti settimanali, con il rinnovo del divertente talk show di Chelsea Handler, così come del tutto nutrito è il parco film: in arrivo “Sand Castle”, “Tramps”, “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”, “Small Crimes”, “50 Sfumature di Grigio”, “Pitch Perfect 2”, “Fast and Furious 7”, “La Sottile Linea Rossa” e molti altri ancora.

Amazon Prime Video

La piattaforma di streaming di Amazon continua con il lancio di produzioni di qualità e, per il mese in corso, si concentra su show molti attesi, dalle carte in regola per diventare dei piccoli cult. Il 7 aprile arriva “American Playboy: The Hugh Hefner Story”, una serie incentrata sulla storia dello storico fondatore di Playboy. La vicenda si snoda dal Dopoguerra, nel 1953, quando l’imprenditore statunitense decise di lanciare la rivista erotica che, fra le tante, ha più cambiato l’immaginario maschile su sensualità ed eros. La produzione, realizzata sotto forma di docuserie, combina la narrazione con centinaia di immagini e filmati di repertorio, nonché interviste con alcuni dei personaggi più importanti dello star system, quali Gene Simmons, Bill Maher e molti altri ancora. Il primo maggio, invece, la piattaforma renderà disponibile “American Gods”: tratto dal pluripremiato romanzo di Neil Gaiman, la serie racconta le vicende di Shodow Moon che, uscito dal carcere, incontrerà il misterioso Signor Mercoledì, cambiando per sempre la sua vita.

Inifnity e Now TV

Infinity, l’offerta di streaming targata Mediaset, dedica il mese d’aprile alle grandi produzioni cinematografiche. A partire da “Interstellar”, l’acclamato film a tema spaziale con protagonista Matthew Mcconaughey, ma anche con il rilascio dell’intera saga di “The Grudge”. La piattaforma è però pronta a far di più, con la progressiva disponibilità di decine di nuovi film, tra cui “Crank”, “Transformers: la vendetta del caduto”, “Un poliziotto all’asilo”, “L’ultima legione”, “I cavalieri dello zodiaco: la leggenda del grande tempio”, “Blackfish”, “Lessie” e tanti altri ancora. Per la sezione Premiere, invece, spazio a “Io prima di te”, “DC Super Hero Girls”, “Batman The Killing Joke”, “The Accountant” e “Che vuoi che sia”. Now TV, invece, conferma la sua normale programmazione Sky, con l’attesa finale di “MasterChef Celebrity”, attesa il 6 aprile.