HTC U, specifiche complete e prima immagine

Luca Colantuoni,

A fine mese è previsto l’annuncio del top di gamma del produttore taiwanese. Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa emergono altre informazioni sul nuovo HTC U, la cui funzionalità più interessante è denominata Edge Sense. Sfruttando i sensori integrati nel telaio è possibile eseguire diverse operazioni senza toccare lo schermo. Lo smartphone (nome in codice Ocean) avrà altre caratteristiche interessanti, tra cui l’audio 3D.

HTC U è un dispositivo di fascia alta con schermo da 5,5 pollici (2560×1440 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5, e processore octa core Snapdragon 835. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. È prevista anche una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Il produttore ha eliminato il jack audio da 3,5 millimetri, quindi gli auricolari devono essere collegati alla porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat con interfaccia Sense 9.

Come anticipato, la funzionalità più interessante è Edge Sense. I sensori posizionati ai lati dello smartphone rilevano il livello di pressione esercitata dall’utente. La sensibilità può essere regolata durante la procedura di setup iniziale, ma può essere modificata anche in seguito. Ciò evita l’esecuzione di azioni accidentali, semplicemente impugnando il dispositivo.

La fotocamera posteriore, di cui è ignota la risoluzione, supporta diverse tecnologie (HDR+, Smart Video Zoom, 3D Audio e Hi-Res Recording) che migliorano la qualità delle immagini e dei video. Grazie ai quattro microfoni, lo smartphone può aggiungere un effetto surround e registrare audio lossless. Non manca ovviamente la tecnologia BoomSound, presente su tutti i modelli di fascia alta venduti da HTC.

HTC USonic è invece la tecnologia che permette di creare profili sonori in base alla forma del canale uditivo. Quando l’utente usa gli auricolari può scegliere il profilo più adatto in base alla rumorosità dell’ambiente. L’arrivo sul mercato di HTC U è previsto per l’inizio di maggio.