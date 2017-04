Microsoft, una Surface Cover con display e-paper

Filippo Vendrame,

Microsoft ha ottenuto un brevetto per quello che ha chiamato come un “Dual Display Device”, composto da un lato da un display normale e dall’altro da un display e-paper. Il brevetto evidenzia come il display classico servirebbe per visualizzare i comandi input impartiti, mentre il display e-paper servirebbe per visualizzare comandi input statici come quelli di una tastiera, per esempio. La descrizione collimerebbe molto da vicino con quella di un Surface che invece di disporre della classica Surface Cover, si caratterizzerebbe per una innovativa variante con display e-paper in grado di adattarsi a molteplici situazioni.

Il brevetto, nello specifico, prova ad illustrare un display e-paper molto sottile e rigido in grado di funzionare come cover per il dispositivo (Surface). Attraverso questa speciale cover, gli utenti potrebbero gestire non solamente l’uso della tastiera ma anche altri generi di input come i controlli per i giochi o per la riproduzione della musica o dei video. Trattasi sicuramente di un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare l’utilizzo di un Surface attraverso un cover molto più leggera dell’attuale con consumi energetici davvero bassi e con la peculiarità di poter essere utilizzata in molti modi diversi per tanti fini differenti.

Ovviamente trattasi di un brevetto, depositato a metà settembre del 2016, e non di un progetto concreto e dunque non è dato di sapere se Microsoft intenderà rendere reale questo brevetto. Tuttavia nel corso del 2017 sarà sicuramente presentato il nuovo Surface Pro 5 ed è possibile che Microsoft possa voler proporre qualcosa di davvero innovativo per poter differenziare ulteriormente i suoi prodotti da quelli delle altre società.