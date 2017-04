Nokia 9, primo smartphone con OZO audio?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha già presentato tre smartphone Android (Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6), tutti di fascia media e bassa, che dovrebbero arrivare sul mercato tra maggio e giugno. Il produttore ha pianificato il lancio di altri smartphone nei prossimi mesi, tra cui l’atteso top di gamma Nokia 9 (nome non confermato) che, in base alle ultime indiscrezioni, integrerà la tecnologia OZO audio.

Secondo quanto rivelato dalla fonte di Nokiapoweruser, il Nokia 9 avrà un telaio in alluminio e uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La dotazione hardware includerà il processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Per la fotocamera frontale è previsto un sensore da 12 megapixel, mentre la doppia fotocamera posteriore avrà una risoluzione di 22 megapixel e lenti Carl Zeiss. Altre caratteristiche attese sono la certificazione IP68, il lettore di impronte digitali e lo scanner dell’iride. La capacità della batteria sarà di 3.800 mAh.

Una delle novità esclusive dovrebbe essere OZO audio. Si tratta di una tecnologia, prevalentemente software, che consente allo smartphone di registrare audio spaziale a 360 gradi. Grazie ad OZO audio, l’utente può individuare la provenienza del suono 3D, come si può sentire nel seguente video registrato con la videocamera OZO per la realtà virtuale. Per ottenere il risultato migliore occorrono almeno quattro microfoni, ma uno smartphone con tre microfoni dovrebbe essere sufficiente.

L’arrivo sul mercato del Nokia 9 con sistema operativo Android 7.1.2 Nougat è previsto per il mese di giugno.