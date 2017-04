TIM Young perde TIMmusic

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per i clienti TIM under 30. L’operatore, infatti, ha iniziato a comunicare a tutti i suoi clienti in possesso di un profilo tariffario TIM Young che dal primo maggio la tariffa non includerà più TIMmusic, il servizio di streaming musicale che tanto piaceva ai più giovani. Per farsi perdonare, l’operatore ha, comunque, evidenziato che offrirà un extra di 2GB di traffico dati e lo streaming illimitato su tutte le app di musica preferite.

In altri termini, se TIM ha deciso di rimodulare TIM Young eliminando l’accesso gratuito a TIMmusic, l’operatore per farsi perdonare offrirà maggiore traffico internet e la possibilità di ascoltare la musica in streaming senza consumare il traffico a propria disposizione utilizzando applicazione come Spotify, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove, Radio Deejay, Radio 105 e tante altre ancora. Una rimodulazione molto particolare che alla fine potrebbe risultare positiva proprio alla luce della possibilità di ascoltare lo streaming di tante app famose dedicate alla musica senza che questo intacchi il bundle internet della propria offerta.

Da chiarire, tuttavia, se l’offerta di streaming gratuito (Giga&Music Per te) sarà valida per sempre o se avrà una durata illimitata essendo un bonus compensativo a seguito di una rimodulazione unilaterale.

Gli interessati stanno in questi giorni ricevendo un SMS che avvisa della modifica contrattuale con link contestuale per attivare l’offerta compensativa.

Maggiori dettagli sul sito di TIM.