Twitter perde l’uovo nei profili

Filippo Vendrame,

Twitter ha deciso di abbandonare l’uovo che caratterizzava l’avatar dei profili in cui gli utenti non caricavano una propria immagine. La novità era nell’aria, ma nel corso del weekend il social network ha deciso di apportare questa piccola modifica alla piattaforma. Sebbene possa sembrare una novità marginale, l’avatar a forma di uovo ha caratterizzato Twitter sin dal 2010 e per qualcuno era diventato anche un elemento distintivo della piattaforma sociale. Adesso, al posto dell’uovo gli utenti potranno visualizzare un’icona con stilizzato un profilo di una persona.

All’interno di un post sul suo blog ufficiale, Twitter ha voluto spiegare il perché di questa scelta. Sarebbero tre le motivazione principali. Innanzitutto il social network vuole spingere gli utenti a personalizzare maggiormente il loro profilo. In secondo luogo, l’icona a forma di uovo piaceva e non tutti la eliminavano utilizzando una propria immagine personale. In terzo luogo, molti account creati da molestatori e troll all’interno del social network non presentano alcuna personalizzazione di sorta e nel tempo era passata l’associazione che account con l’avatar a forma di uovo fossero tutti account poco puliti.

Twitter, dunque, ha voluto ridisegnare l’icona standard dell’avatar in maniera tale da stimolare ulteriormente gli utenti ma allo stesso modo di evitare fraintendimenti all’interno della piattaforma.

La nuova icona che vede un profilo di una persona stilizzato è stata disegnata affinché rispondesse ad alcune caratteristiche come l’essere generica, universale, seria, senza logo, temporanea e inclusiva.

Questa novità è stata già implementata all’interno della piattaforma e dovrebbe risultare già disponibile per tutti, sia per i vecchi che per i nuovi utenti.