Volantino MediaWorld, Samsung Galaxy Tab S3 a 799€

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 9 di aprile. All’interno del volantino la catena di elettronica ha inserito molti prodotti di elettronica di grandi marche di tantissime categorie come smartphone, tablet, computer, giochi e molto altro. Tra gli smartphone, per esempio, si evidenzia il nuovissimo ed attesissimo Huawei P10 al prezzo di 679 euro. Immancabile anche la proposta sull’iPhone 7 venduto a 839 euro nella declinazione con memoria interna da 128GB.

Per gli appassionati di gaming si evidenziano i bundle comprensibili della console Xbox One S 500GB, con secondo controller e il gioco Forza Horizon 3 a 299 euro, oppure quello con la PS4 Slim 500GB a 259 euro con il gioco Lego Worlds. Tra i tablet pc, invece, MediaWorld porta al debutto il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 a 799 euro. Sicuramente un prezzo importante ma che rispecchia fedelmente le grandi caratteristiche tecniche che contraddistinguono il prodotto. Il volantino di MediaWorld non manca di proporre anche alcuni PC Windows 10, in particolare notebook, dedicati a chi deve cambiare il proprio terminale di casa.

Presente anche un’interessante selezioni di televisori ultimo modello per chi ama la vera alta definizione. Per esempio, si menziona il modello Sony KD55XD7005B con schermo da 55 pollici al prezzo di 799 euro.

Infine, non mancano videogiochi per console ed accessori vari per PC come router, stampanti e tantissimo altro ancora. Un volantino, dunque, ricco, tutto da sfogliare con attenzione.