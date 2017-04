Filippo Vendrame,

Wind regala un Samsung Galaxy S8. L’operatore arancione ha, infatti, lanciato un interessante mini concorso legato alle ricariche ed al nuovo smartphone della casa coreana. Tutti i clienti ricaricabili di Wind che effettueranno da oggi 3 aprile sino al prossimo 12 aprile una ricarica di almeno 10 euro potranno concorrere a vincere un Galaxy S8. La ricarica, però, dovrà essere effettuata solamente online con carta di credito, PayPal e le altre modalità di pagamento disponibili, da App Veon, App MyWind o su wind.it.

Tra coloro che effettueranno ogni giorno una ricarica attraverso questi canali digitali, Wind estrarrà 2 fortunati che vinceranno il nuovo smartphone Android. In caso di vincita, i fortunati clienti Wind saranno raggiunti telefonicamente dove un operatore chiederà loro un recapito per inviare il nuovo smartphone appena vinto. Qualora il vincitore non fosse interessato alla vincita potrà rinunciare al premio senza nulla altro a pretendere dalla società promotrice. Ogni SIM partecipa all’estrazione giornaliera per un numero di volte equivalente al numero di ricariche effettuate nella giornata di riferimento, fino ad un massimo di 5 volte.

Galaxy S8 ridefinisce i limiti dello smartphone per offrire un’esperienza visiva senza precedenti grazie all’incredibile Infinity display. Il terminale oggetto del concorso, si ricorda, presenta un costo di 829 euro.

Maggiori dettagli sull’iniziativa promozionale di Wind sono disponibili direttamente all’interno del portale dell’operatore arancione.