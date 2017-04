ZTE annuncia un set-top-box con Android TV

Luca Colantuoni,

ZTE ha presentato un nuovo set-top box basato sulla piattaforma Android TV. Lo ZXV10 B860HV2 è simile al precedente modello annunciato ad ottobre 2016, quindi il produttore cinese avrà probabilmente apportato alcune modifiche hardware non visibili ad occhio nudo, tra cui l’aggiunta di un modulo Bluetooth 5.0. Considerate le specifiche tecniche, il dispositivo verrà offerto sicuramente ad un prezzo inferiore a quello dello Shield TV (2017) di Nvidia.

Lo ZTE ZXV10 B860HV2 integra un SoC Amlogic a 64 bit composto da un processore octa core e una GPU in grado di gestire una risoluzione 4K Ultra HD a 60 fps con colore a 10 bit. Secondo il produttore cinese, l’elevata potenza di elaborazione garantisce un qualità video eccellente, grazie anche al supporto per Dolby Vision. La dotazione hardware comprende anche 2 GB di RAM e 8 GB di memoria flash che consentono di memorizzare il sistema operativo e le applicazioni Android. La connettività wireless è assicurata dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0 che permette il collegamento di periferiche esterne, tra cui gamepad e tastiere. È presente inoltre una porta Gigabit Ethernet.

Il set-tob box esegue Android TV e una Java Virtual Machine (JVM) per garantire compatibilità con le app Android. Il dispositivo è parte della soluzione Smart Home di ZTE che offre funzioni molto interessanti, tra cui Multi-Screen, HD Video Call, Family Album, Home IoT Network e Voice Assistant.

Prezzo e disponibilità non sono stati comunicati, ma ZTE ritiene che lo ZXV10 B860HV2 sia una buona scelta per i service provider, in quanto permette di offrire contenuti a risoluzione 4K di elevata qualità che avranno sicuramente effetti positivi sui loro profitti.